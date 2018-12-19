大王國小羽球隊好棒棒 球后及國手紛捎祝福和授技

2018-12-19 20:56

［記者陳賢義／台東報導］大王國小羽球隊成軍不到1年，雖然時間短，但每一位隊員都非常賣力學習，放學後由專業教練領軍留校揮拍，辛苦和努力被世界排名第1的球后戴資穎看到了，月前親錄視頻加油打氣，並送上冠軍T恤，女子單打世界排名20的白馭珀和台灣女單排名第2、女子雙打世界排名17的吳玓蓉也獻愛，到校傳授球技，小將們直呼好幸福！

天梭表2018亞運「愛的時刻」集氣回饋活動最終站來到大王國小，白馭珀和吳玓蓉兩位大姊姊親切的指導揮拍、發球、扣殺及接殺等球技，小朋友儘管滿頭大汗氣喘吁吁，臉上卻洋溢著滿滿的歡喜。大王國小校長高進欽表示，2個小時的活動真是嗨到了最高點，高超的球技示範，加上親切的指導練習，最後應小朋友的請求和大王羽球教練單雙對打，超棒的羽球學習經驗，是大王羽球隊成立一年的大禮物，小朋友一定會加倍努力練習，做好下一次的準備。

大王國小家長會長蔡政銘則說，在天梭表公司的資助與牽線下，大王國小羽球隊的小選手們不只有了新球衣與新設備，還迎來兩位職業羽壇上的超級球星陪伴授技，最後還送上禮物與親筆簽名，讓小朋友驚喜不斷，也帶來許多增長與鼓舞，期待2位超級球星來年再次來到大王國小，看看孩子們的成長與茁壯。

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