嘉義嚴選黃金烏魚子競賽 蝦覓世界、鴻業奪冠

2018-12-19 17:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府輔導嘉義縣養殖漁業生產區發展協會舉辦「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔，評鑑成績今天揭曉，蝦覓世界公司獲得5-7兩組冠軍，鴻業海洋冷凍公司獲得7兩以上組冠軍，將於12月23日在布袋國中舉行頒獎典禮暨行銷推廣活動，並授證「嘉義嚴選黃金烏魚子」獎牌。

嘉義縣烏魚養殖面積約300公頃，年產量635公噸，擁有優良的養殖環境，孕育肥美健康的烏魚，製造的烏魚子色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q。

選拔活動邀請中華醫事科技大學餐旅管理系主任黃裕文主任、大同技術學院餐飲管理系副教授劉邦傳、南台科技大學餐旅管理系助理教授胡永輝、樺榮海鮮餐廳主廚許華傑、三好國際酒店副主廚沈裕堅擔任評審，評比項目有外觀、風味、質地及口感。

評審團表示，好的烏魚子外表美觀，大小厚薄一致，沒有殘肉或其他附著物，卵粒勻齊，色澤赤黃有透明感，乾溼度適中，軟硬合宜，風味和口感俱佳，無過鹹或過淡，顏色為深橘紅色。

得獎名單如下為5-7兩組：第一名蝦覓世界有限公司、第二名崇文冷凍食品股份有限公司、第三名富裕水產國際有限公司；7兩以上組：第一名鴻業海洋冷凍食品有限公司、第二名富裕水產國際有限公司、第三名鑫溶實業股份有限公司。

縣府農業處表示，製作烏魚子從挑選烏魚、魚卵分級、曝曬到縫補，每道工序都必須經過嚴格的管控與作業流程，才能產製出色香味絕佳的頂級烏魚子。今年評鑑已邁入第9年，業者互相切磋，提升品質及建立品牌，提高漁民收益，提供消費者更頂級的烏魚子。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/