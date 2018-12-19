協助安置行動不便災民 新營區公所與養護機構簽訂避難收容處所

2018-12-19 20:49

［記者王涵平／台南報導］因應災害時安置行動不便災民，新營區公所今與4家養護機構簽訂避難收容處所支援，災害期間總計提供40個床位與餐食，為救災體系添生力軍。

新營區長魏文貴表示，0823熱帶低壓來襲，因短時間強降雨造成新營區多處住家、道路積淹水，救災期間受災民眾至新營區公所避難收容，其中不乏行動不便者，因公所欠缺專業醫護人力，泰安老人養護中心適時伸出援手，協助公所收容安置行動不便災民。

公所引以為鑑，邀泰安老人養護中心及美安老人養護中心負責人許漢松、萬安老人長期照顧中心負責人林伽蓉及心德慈化教養院院長曾仲豪加入新營區災害防救體系。

避難收容處所支援協定簽約在泰安養護中心舉行，4家養護機構願意各提供10個床位及每日餐食，供受災行動不便及身心障礙居民暫時入住，合約簽訂期間為4年。

公所指出，目前已規劃新營區公所、太子爺廟香客大樓、大宏王公社區活動中心、南新國中、新進國小等15處避難收容處所，總計可收容8250人（室內收容4060人，室外收容4190人）。

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