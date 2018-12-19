鋪路像在玩積木 荷蘭鋪設首條塑膠模組道路

2018-12-19 17:09

〔影音新聞／綜合報導〕以建設公司KWS為首的團隊，9月在荷蘭茲沃勒鋪設了世界第一段塑膠模組腳踏車道，11月他們用同樣的工法在荷蘭的羊角村鋪設第二段道路。這種道路的施工就像拼積木，將一個個模組連接在一起，大大縮減施工時間，模組的原料是來自塑膠垃圾，希望能成為「減塑」的辦法。每個模組都可回收再使用，重製成一個新的模組，而模組中間的凹槽可用於埋管線和排除路面積水。

雖然這種工法看似有諸多優點，但是也有人提出質疑。例如道路可能因耗損讓微小的塑膠粒子進入環境裡，另外由於路面與路基沒有黏在一起，車輛高速行駛過去模組可能會鬆脫。凹槽的設計雖然可以埋藏管線，但會使管線維護和更換模組更麻煩，也會讓路面承重的能力打折扣。而凹槽裡的積水實作上如何排除，研發團隊還沒有明確的辦法，更重要的是製造過程與瀝青路面相比不見得比較環保，但是造價肯定貴上許多。研發團隊虛心接受各方質疑，並表示會繼續實驗改善，可見的是如果改良成功，將會對瀝青產業造成衝擊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/