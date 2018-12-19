花蓮縣爆「媒體採購」爭議 記協：涉案媒體應向社會說明

2018-12-19 16:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁遭週刊爆出「媒體採購案」，以公家費用將案件包給駐地新聞記者，進行「輿情蒐集」，重創媒體公正形象。對此，台灣新聞記者協會稍早發佈聲明表示，涉案人員已違反「新聞倫理公約」，且各涉案媒體主管應出面向社會說明案情。

記協表示，涉及此案的新聞從業人員，與記協在1996年通過「新聞倫理公約」有3處相違，包括「新聞工作者應拒絕採訪對象的收買或威脅」、「新聞工作者不得利用職務牟取不當利益或脅迫他人」、「新聞工作者不得兼任與本職相衝突的職務或從事此類事業，並應該迴避和本身利益相關的編採任務」等。

記協也說，已經知道許多同業早已依據編業分離原則，針對記者的業外收入做出明確的規定；而這次被揭露的行為，明顯與那些原則不符。因此，要呼籲採編部門主管，立即用最明確的方式告知同仁，那些行為不被接受。且應立即清查是否還有類似情事，並確保同仁在過程中獲得正當、公平的對待。

記協認為，當全國同業都在全力挽救瀕臨崩潰的新聞專業公信力時，這種行為無疑重創同業的努力，也再一次地令台灣社會失望。故嚴正呼籲涉案媒體機構，向社會說明案情及所雇用記者的專業操守標準，以及這些行為是否獲得機構默許，用實際的作為回應社會對於第四權的檢驗。

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