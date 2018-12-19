選後兌現！《相聲瓦舍》高雄100場開跑 2小時內報名額滿

2018-12-19 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕表演藝術團體「相聲瓦舍」今（19日）發出「高雄100場」活動公告，舉辦團長馮翊綱個人講座，邀請民眾免費報名參加。

馮翊綱於九合一大選前許下53歲生日願望，許願若韓國瑜當選高雄市長，相聲瓦舍就遷回高雄，要在左營舊城內外的鄰居，「讓他們免費看戲一百場」。然而，選後馮再發影片補充，說明當時的「看戲」包含「在高雄演出各種活動，包括說相聲、說故事、演講、座談，市民免費參加。在韓國瑜的8年任內，我努力做到一百場。」

相聲瓦舍粉專今貼出第一場活動通知，以「演了喜劇，就不怕你笑 台灣文學獎劇作家的創意之路」為主題舉辦馮翊綱個人講座，開放799個名額免費報名。在推出公告後2個小時內就額滿，其餘報名者轉為候補名單。仍有不少網友留言「是演講，不是相聲？」、「咦！是我誤會了嗎？（抓頭）不是相聲表演，怎麼變成演講？」等，也有粉絲認為「聽馮老師講話，其實是種享受～」、「馮杯杯的演講也很讚啊！」、「等台中場相聲，付費也沒關係。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/