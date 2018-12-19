防治非洲豬瘟入侵 總統赴桃機視察：這次是兩岸的大事

2018-12-19 16:52

〔記者姚介修/桃園機場報導〕為防治非洲豬瘟入侵，總統蔡英文今天下午到桃園機場巡視慰問相關檢疫人員及海關，總統表示，這次防疫作戰只有堅持，沒有妥協的空間，應該全體總動員，來保護台灣。總統也呼籲中國，這次的事情是兩岸的大事，有必要對疫情透明，並將最新疫情資訊提供給我們，這才是一個國家應該做的事。

蔡英文總統是在下午2點30分抵達桃園機場二期航站簡報室聽取檢疫局簡報後，直接到二期航站海關檢查室巡視，動檢局安排防疫犬在僞裝旅客的隨身行李嗅聞出有肉製品，當場除了宣導動植物禁止輸入的宣導外，也開出30萬元的罰單，總統還開玩笑對僞裝人員說「先生，你被罰了30萬」，此語一出，惹來現場一片笑聲。

總統除了慰問和巡視，也在最後與檢疫人員及防疫犬合照，蔡總統還抱起了一隻防疫犬合照，讓所有人員留下一個紀念。

總統最後在談話中指出，今天是來第一缐視察狀況，也希望讓國人警覺非洲豬瘟疫的嚴重性，對於今天看到現場檢疫人員、海關及防疫犬的作業，可以感受到他們的辛勞，他們辛苦保護著我們國內的產業及正常的日常生活。

政府對這次防治非洲豬瘟疫的態度是嚴陣以待，是全體總動員，防疫工作絶不會妥協，蔡總統也呼籲中國，她說這件事（防治非洲豬瘟疫）是兩岸之間的大事，雙方防疫成員應該有更緊密的交流，中國有必要對疫情有所說明及透明化，要將最新的資訊提供我們，這才是一個國家應該做的事。

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