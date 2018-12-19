台東「家扶‧愛市集」助學義賣愛心物資募集

2018-12-19 20:34

［記者王秀亭／台東報導］台東家扶中心籌募貧困家庭學童助學金及新學期學費，明年1月26日在台東市南京路市民廣場舉辦「家扶‧愛市集」義賣活動，為讓當天義賣品多元，對外募集義賣物資，若家中有全新且用不到的家電用品、寢具、服飾等，分享給更多需要的人。

台東家扶中心目前扶助縣內貧困家庭戶數達1622戶、2884名學童，由於台東地處偏鄉，各種資源與機會相對缺乏，包括教育機會，因而許多貧困家庭的高中職以上學生須離鄉背井，到外鄉鎮或外縣市求學，除學雜費，還有房屋租金、宿舍費用、交通費等負擔。

台東家扶中心主任陳乘斌表示，每年都會透過愛市集義賣籌募助學金，義賣來自全國各地捐贈的愛心物資，讓物品流通，學生們能在新學期順利就學，減輕家長的經濟負擔。

由於全新義賣品有較高的價值，能匯集更多的助學經費，用來幫助更多貧困學童，民眾若家中有全新且用不到的家電用品、3C產品、寢具、服飾、包包、書籍、文具、玩具等，可寄到台東家扶中心，並註明愛市集用，詢問電話：089-323804。

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