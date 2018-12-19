醫病》87歲嬤接受微創心臟手術 能上街買菜趴趴走

2018-12-19 17:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕投入微創心臟手術領域18年的亞東醫院，今天成立「微創瓣膜中心」，免費提供民眾醫療諮詢服務。87歲奶奶樂劉玉梅現身分享經驗，她因主動脈瓣膜狹窄導致走路會喘，影響生活，接受「經導管主動脈瓣膜置換術」後恢復良好，不但能到戶外活動，還能上菜市場採買、下廚，充滿活力。

亞東醫院副院長、心臟血管外科主任邱冠明指出，傳統心臟手術須開胸膛，傷口動輒20、30公分，且術後恢復長，出血量大，傷口疼痛度高，讓患者望之卻步，微創心臟瓣膜手術不需要鋸開胸骨大動刀，降低輸血需求及感染風險，縮短術後住院天數，且傷口美觀。

87歲奶奶樂劉玉梅說，2、3年前開始走路會喘，情況越來越嚴重，當時她至其他醫院檢查，被診斷是重度主動脈瓣膜狹窄，醫師建議動刀，她心想，如果把心臟拿出來換瓣膜再放回去，「萬一不跳了怎麼辦？」輾轉到亞東就醫，去年4月進行「經導管主動脈瓣膜置換術」，手術過程僅3個多小時，術後恢復正常生活，她現在固定每週和老伴到戶外走走，也能上菜市場採買、回家下廚，她笑說：「這條命是撿回來的！」

42歲瑜珈老師鄭沛榆回想，1年多前出現胃脹氣情形，覺得胸口緊緊、悶悶的，後背疼痛，原以為是胃不舒服，到診所就醫吃藥，情況皆未好轉，經友人介紹到亞東醫院，被診斷是心臟二尖瓣膜閉鎖不全，接受微創手術後，第2天就拔除尿管及鼻管，至今恢復良好，一週維持5天的運動頻率，並進行重量訓練，對生活毫無影響。

邱冠明表示，亞東微創瓣膜中心結合心臟外科和心臟內科專業醫療團隊，民眾不管身在何處，皆可在門診前透過手機、電子郵件、臉書或line等方式，進行微創手術評估，或是可以傳送在國內外任何一家醫院做過的心臟瓣膜相關檢查報告，經團隊綜合評估後，提供病人參考，諮詢全程免費。

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