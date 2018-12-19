基督教在北台灣的發展...市府一樓展出

2018-12-19 20:34

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府東側一樓大廳即日起至25日，舉辦7天的「基督教在新北特展」，讓民眾了解146年前基督教在北台灣發展的歷程。民政局指出，展覽以基督教在北台灣宣教的第一人「馬偕博士」作出發，介紹其生平記事、基督教大事記、及新北市基督教概況及主要宗派介紹等。

另外，24日將舉辦平安夜活動，下午由愛心園遊會開場，晚上7點進行平安夜晚會，由知名主持人何戎夫妻擔任主持人，並邀請到李宣榕、黃美珍、蕭東山等星光幫藝人進行演唱表演，還有市長與板橋福音堂及板橋浸信會所帶領的千人詩班報佳音。

民政局長江俊霆表示，平安夜是基督教教會慶祝耶誕的日子，也是基督徒三大節慶之一，新北市是基督教在北台灣的發源地，在耶穌基督降生的平安夜前夕，特別與真理大學舉辦特展，讓民眾循著歷史軌跡了解馬偕博士在基督教、地方人文、醫療、以及教育的貢獻。

真理大學校史館館長王榮昌牧師表示，馬偕博士1872年在淡水登岸，建立了北台灣第一間教會─淡水教會開始佈道，在台30年間創建教會60間，受洗信徒達3千餘人，跋山涉水於客、閩、平埔、高山原住民間，足跡遍及大甲溪以北，東達宜蘭、花蓮。

江俊霆說，目前全台約有26個基督教宗派，在新北市登記的教會有113間，有近17萬的基督教信徒；為讓市民更加認識基督教，本次展覽介紹新北市具有代表性的宗派教會，如信義會的板橋福音堂、北台灣開基的教會淡水長老教會、新店行道會、及板橋浸信會等6個不同宗派教會。

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