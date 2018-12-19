「兩岸一家親」 白色恐怖受難者嘆：迷惑台灣人的言詞

2018-12-19 17:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文化局今天（19日）出版《暴風雨下的中師》人權專書，紀錄16篇台中師範學校（台中教育大學前身）相關師生在白色恐怖時期受難者的故事。其中，90高齡的廖德華當年在學時被控是學運領袖，在課堂中被帶走，雖然獲釋，卻經歷了長逾40年的受監控歲月，廖德華今天代表致詞時感嘆，沒有自由的生活簡直生不如死，更感慨台灣現在的民主自由還搖擺不定，所謂「兩岸一家親」只是迷惑人民的用詞，盼民眾能早日覺醒！

台中市文化局4年來投入台中地區白色恐怖時期政治受難者的口述歷史整理和記錄，今天出版第四部相關書籍《暴風雨下的中師》。文化局指出，在二二八及白色恐怖年代，中師有超過百位師生深陷黑牢、走向刑場或莫名消失在校園中；《暴風雨下的中師》一書共收錄16篇28位政治受難者的歷史故事，盼整理出過去未曾被看見的歷史，成為台灣轉型正義的一部分。

其中，1946年就讀台中師範學校3年制普通科的廖德華，入學後極活躍，自組管樂隊、讀書會，甚至自辦刊物，在白色恐怖年代遭懷疑是學運領袖，上課中突然被帶走，拘禁1個多月後被釋放，卻因此進入長逾40年的被監控歲月，即使任教職也難擺脫。

今天新書發表會中，90歲的廖德華代表受難者致詞時有感而發地說，沒有經歷過的人或許很難想像，但他在那段沒有自由、沒有尊嚴的歲月，不時面對恐怖壓力，幾乎天天倍感生不如死，真的是「不自由毋寧死」！

廖德華說，他能挺過來，除了靠意志，更堅信台灣終有真正自由的一日，無奈他到現在只感覺到台灣的民主自由還搖擺不定，尤其近日不時看到「兩岸一家親」、「中國台北」的言論，這些都是迷惑台灣人的言詞，民眾卻渾然未覺，尤令他憂心。

廖德華說，或許因政黨間惡鬥太多，擾亂民眾的思考，他只盼台灣民眾快覺醒，為捍衛台灣的民主自由努力。

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