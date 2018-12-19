華信台東飛台北 12/20起獨家供「法式旅行蛋糕」

2018-12-19 20:02

〔記者陳宜加／台北報導〕華信航空今天宣布，台東─台北航線將結合浪漫法國風，明天起台東飛往台北的AE394晚班機上，將提供台東桂田喜來登酒店製作的法式橙香旅行蛋糕，專為冬季搭機的旅客量身訂作。

華信表示，今年夏季在台東─台北晚班機獨家提供「雙紅寶石養生麵包餅」，再度與喜來登攜手研發「法式橙香旅行蛋糕」，選用外皮清香、果肉香甜的柑橘，香醇濃厚的奶香伴著清爽橘香，適合旅行中品嚐。

華信以104人座E190噴射客機，由台北直飛台東，每週共15班，也建議旅客搭配觀光局擴大國旅暖冬方案。

另外，遠東航空今天宣布，投入社會公益，連續第6年參與中華基督教救助協會的「聖誕愛心鞋盒活動」，由全體員工共襄盛舉，募集鞋盒數量超越以往，達700個之多，今天遠赴澎湖吉貝，親送陪讀班孩子們的手上。

遠航表示，每年耶誕節前夕，遠航均由空服員擔任愛心大使，帶著禮物親自前往偏鄉的陪讀班，將大家滿滿的愛心送到孩子的手裡，此外還有更多的禮物是直接以貨運方式送到全台各偏鄉給引頸期盼的孩子們。

遠航發言人盧紀融表示，平常忙著飛機修護的機務人員、訂位中心的客服專員、行銷、企劃等單位同仁總動員，自發性採買禮物、撰寫卡片、包裝禮物，平時執行空中任務的機師與空服員也齊聚一堂，準備耶誕節禮物，希望拿到禮物的孩子們也能懷著感恩的心。

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