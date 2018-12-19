元旦連假 搭乘國道客運轉乘南市在地客運可享優惠

2018-12-19 17:02

〔記者楊金城／台南報導〕108年元旦4天連假即將來臨，交通部公路總局在元旦連假實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，與公共運輸轉乘優惠，麻豆監理站說，優惠措施在鼓勵民眾多搭乘使用公共運輸，省時省荷包，輕鬆且安全可靠。

為鼓勵民眾在元旦連假利用公共運輸返鄉及出遊，以紓解國道及地方交通壅塞，交通部公路總局訂自107年12月28日0時起至108年1月1日24時止共計5天，提供88條國道客運路線平均85折票價及42條台灣好行路線半價優惠。

另搭乘國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地客運享有一段票或基本里程免費，乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、台鐵及高鐵紙票乘客亦可利用台鐵、高鐵車站及國道場站設置之過卡機，於出站時先用電子票證進行過卡，再持電子票證搭乘在地客運也可享轉乘優惠。像台南麻豆轉運站就有國道客運班車可轉乘台南公車。

麻豆監理站長楊宏彬說，今年元旦4天連假自107年12月29日至108年1月1日共4天，高速公路暫停收費時段部分為29日至31日凌晨0時至5時，國道全線暫停收費，元旦當天暫停收費時間由0時延長至上午10時，希望透過延長最後一天免費收費時段，達到車輛分流效果。

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