明年竹縣戀戀桐花路跑 開始受理報名

2018-12-19 19:18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕已經連辦4屆的新竹縣戀戀桐花路跑，將於明年4月28日第5度舉辦；主辦單位表示，這項曾獲「運動筆記」網站評選為全國年度10大優質賽事的比賽越來越熱鬧，已經成為新竹縣的年度運動盛事。

中華民國陸上運動競技協會表示，2019年的戀戀桐花路跑比賽，參賽名額為43公里的全馬組1200人、22公里的挑戰組1200人、8.5公里的樂活組1800人，起跑地點是內灣風景區的合興愛情車站，全程馬拉松賽道路線含括橫山、尖石及關西3個鄉鎮，配合桐花開放時節舉辦，讓跑者邊跑邊賞花，報名網址：http://baoming.irunner.com.tw/CharmingTrail190427。

新竹縣政府表示，這項在2015年配合客家委員會桐花祭，首度在合興愛情車站辦理的「戀戀桐花路跑」，從2016年開始就獲得「運動筆記」網站評選為全國年度10大優質賽事，參加的民眾越來越多，跑步賞桐花已經成為地方上結合觀光、運動的一大盛事。

曾經參加過這項比賽的跑者說，賽道幾乎全程交通管制，跑者可以安心發揮實力，而且賽道上溫泉、步道、露營區、觀光景點不少，比賽結束和親友來趟深度之旅也不錯。

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