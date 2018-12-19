國際地標前竹編被說像「一坨屎」 縣府：是無限大符號

2018-12-19 16:21

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府在海濱公園重新打造國際地標，即將在22日晚上揭幕，但已引發民眾熱議！地標前草地一件竹編被民眾說像「一坨屎」，縣府澄清那是「無限大」的數學符號，是供讓民眾參與編織之用。

國際地標是在6年前以近5000萬元興建，原本是鳥巢造型，2年前尼伯特風災，受損嚴重且材質屬自然竹編，必須進行更換，縣府花費800多萬元，在今年8月邀請藝術家重新打造，以原鋼構造型為基礎，結合樹、山、海等意象，呈現台東之美，夜間搭配燈光及音樂。

縣府將在22日晚間舉辦開幕典禮，目前正在趕工收尾，不過，新的地標未演先轟動，在主體之外的一件像蚯蚓交纏般的竹編，橫躺在草地上，有民眾愈看愈像「一坨屎」，在網路上還有人將圖片搭配上狗。參選縣議員落敗的陳允萍質疑「一旁多一坨根本就是大便的東西」。

縣府交觀處科長李志鵬說，那件作品並不是國際地標的主體，是開幕當天要讓民眾體驗竹編的雛型，留有空缺，當天將由民眾一起來編織填滿，完成後陳列約2個月就會拆除。

李志鵬說，如果鳥瞰，會清楚看到這是「8」型橫躺造型，事實上藝術家的創作概念是無限大的數學符號「∞」。當日下午2點半開始，於國際地標草皮區，游文富藝術團隊所舉辦的大型編織藝術互動，可讓民眾免費體驗編織大型編織藝術品「無限」。

縣府表示，結合草地音樂會概念，開幕當天將不提供任何座椅，要攜帶野餐墊，讓所有參與的貴賓與民眾一同席坐於大草皮上，享受自然的懷抱，向陽樹開幕儀式將有2段燈光音樂秀，交響樂組曲與原住民組曲結合燈光表現。

開幕當天正值耶誕節前夕，前100名以耶誕裝入場的民眾將能獲得小禮物。

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