市府耗資4億元 將打造大溪為樂活、人文城市

2018-12-19 19:16

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府將耗資近4億元打造大溪成為樂活、人文城市，並獲文化部補助6成經費，整個計畫包含李騰芳古宅活化、日式警察宿舍群修復、核心歷史街區老街修繕整治等9大計畫；市長鄭文燦今天在市政會議聽取文化局簡報後表示，目前的確有些文藝建設推動進度過慢，未來會要求文化局所屬機關確實掌握工作進度，排除困難讓工作順利推動。

文化局大溪木藝生態博物館長陳倩慧今天在市政會議針對推動大溪各項建設作為進行專題報告時表示，19世紀先民移墾逐步從霄裡一帶往淺山河階地帶發展，當時大溪河東地區因大漢溪的河運優勢，運輸許多民生用品，成為北台灣河運的重要據點，市府推動「慢城．大溪－再造歷史現場專案計畫」，希望找回大溪原有的風貌，未來市府將持續設立停車場及基礎建設，推動大溪老城總體社區營造，打造大溪成為具有獨特歷史的城鄉生活新浪潮。

陳倩慧說，整個計畫包括「歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫」、「歷史脈絡及展示資源整合規劃計畫」、「文化資產修復技術傳承教育計畫」、「歷史街區創生行動基地計畫」、「泛大溪區文化地景連結再生計畫」、「國定古蹟李騰芳古宅活化計畫」，「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」、「農業倉庫及信仰文化再生計畫」、「核心歷史街區老街修繕整治計畫」等9大計畫，總經費3億9480萬元，文化部補助6成、2億3688萬元。

鄭文燦聽取簡報後表示，部分文藝建設推動進度有待加強，責成副市長游建華邀集文化局及所屬的桃園藝文設施管理中心、大溪木藝生態博物館、桃園市立美術館等機關，確實掌握各項工作推動進度，排除困難讓工作順利推動，並要求其他局處在辦理計畫時，也能按照期程辦理。

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