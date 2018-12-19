醫病》肩頸痠痛拖延導致肌肉萎縮 微創手術改善

2018-12-19 16:32

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣60多歲的王先生，時常感覺肩頸痠痛，而近來更發現手臂肌肉竟然出現萎縮情況，連戴口罩、上廁所都有困難，才到衛福部苗栗醫院就醫，經神經外科醫師吳聖文詳細檢查，接受頸椎微創手術，隔天即可下床，4天後出院返家休養。吳聖文指出，麻痛是神經被壓迫警訊，切勿輕忽。

「最近穿衣服，戴口罩，甚至是上廁所用衛生紙都很困難」，王先生很苦惱的說，幾年前已經知道有頸椎退化的問題，但尚未影響生活便沒有去理它，直到最近感覺到明顯的手臂肌肉萎縮，加上生活無法自理，才到苗醫求診。

吳聖文表示，經核磁共振詳細檢查發現，王先生頸椎第五第六節椎間盤突出，還合併嚴重的椎管空間狹窄，由於神經症狀嚴重，除了開刀將神經減壓外別無他法。

吳聖文說，從核磁共振影像可以看到，王先生的脊髓壓迫情況很嚴重，本來圓圓的脊髓被壓成迴力鏢的形狀，而且可看到椎間盤，在經年累月的使用下已經嚴重鈣化，更增加了手術的困難度，經微創手術相當成功，因王先生神經受損較為嚴重，肌肉已經萎縮，待頸椎骨頭融合穩定後，尚須接受進一步的復健治療。

吳聖文指出，在診間經常可以看到很多老人家，隨著年紀老化、工作搬重物磨損、運動傷害或車禍意外等原因，導致脊椎關節退化形成骨刺，加上脊椎韌帶肥厚增生，以及椎間盤磨損突出破裂等，造成椎管狹窄合併神經壓迫，進而導致疼痛麻的症狀。

吳聖文強調，現代由於3C產品風行，許多年輕人常低頭滑手機，更是讓頸椎出問題的年齡，提早到30歲就出現。而對於脊椎疾病的預防，最重要的就是姿勢保養，呼籲民眾「頸椎勿低頭，腰椎勿彎腰，多做伸展操，脊椎病痛不再來」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/