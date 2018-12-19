播出殘忍虐貓畫面 兩電視台遭罰40萬

2018-12-19 16:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今召開委員會，針對最近涉及違反電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法、電視節目分級處理辦法之節目進行討論，民視及TVBS同時因為播出男子殘忍虐貓報導，違反電視節目分級處理辦法，各遭裁處40萬元罰鍰。

NCC表示，虐貓報導出現在今年9月9日至10日，有民視、TVBS、台視新聞台、台灣電視台等4家媒體報導「不滿女友提分手 同居惡男竟虐貓致死」新聞，而因內容出現諸多暴力、殘忍之打貓及摔貓連續畫面，明顯違反電視節目分級處理辦法，因適用法規及違規紀錄不同，依裁量基準決議分別裁處警告及40萬元罰鍰。

NCC解釋，民視所播內容違反廣播電視法第26條之1第1項、衛星廣播電視法第28條、電視節目分級處理辦法第11條等，遭裁罰40萬元；TVBS則違反衛星廣播電視法第28條、電視節目分級處理辦法第11條等，遭裁罰40萬元；至於台視新聞台及台灣電視台則因違反廣播電視法第26條之1第1項、電視節目分級處理辦法第11條，遭到裁處警告。

NCC還提到，中天娛樂台的「中餐廳康寶鮮味炒手」，接受「康寶鮮味炒手」冠名贊助，於節目名稱「中餐廳」旁疊印之商標字樣的組合。但該冠名贊助商標大小，較節目名稱「中餐廳」之比例稍大，經觀眾反映有影響收視之虞，也被裁處發函改進。

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