小五女作品解決生活不便 獲紐倫堡發明展金銀牌

2018-12-19 16:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市頂埔國小五年級學生吳懿珊，小小年紀展現超強科學能力，以「種苗移栽體及應用彼之種苗培植結構」和「汽車遮罩結構」兩件作品，在今年德國iENA紐倫堡國際發明展中獲得金牌及銀牌，小小年紀就喜歡發明，解決生活不便的事，且揚威國際，未來一定能繼續發光發熱。

市府教育處表示，德國紐倫堡國際發明展是全球首創，也是全世界歷史最悠久的創意商展，不僅評審嚴謹、公正，在國際間享有最高權威聲譽，此展已邁入70屆，德國政府並在紐倫堡創設12個大型國際展覽館，全年無休輪流展出各行各業產品，藉展覽大會主辦的發明創作競賽，將得獎作品及發明人公布於各國際媒體。

頂埔國小學生吳懿珊從小喜歡發明與研究，她觀察到，外婆種菜使用的菜籽，育苗載體是吸水海綿，不環保也不方便，她便思考運用天然可分解的素材取代現有海綿，並利用載體的毛細現象讓植物在最佳水分下成長，這樣的想法讓她獲得金牌肯定。

此外，她發現爸爸的汽車停在樹下或戶外，容易因落葉導致螞蟻或昆蟲在車體內築巢，而坊間的全罩式遮罩很費時且有刮傷車體的的風險，因此她發明一種罩子，可只蓋住引擎部分，並利用塑膠勾子與棉線覆蓋，既可避免落葉傷車體、也可避免螞蟻或昆蟲在車體內築巢，成功為爸爸解決多年的煩惱。

市府教育處副處長黃玉梅肯定吳懿珊的表現，認為她的實作精神可做為學生典範，未來教育處也會持續推動實在動手作及創客教育，讓學生從小對科學就不陌生，更透過實驗與發明，來解決生活中的各種狀況。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/