木雕大師蔡楊吉傳承工藝 種子教師辦成果發表

2018-12-19 16:26

［記者洪美秀／新竹報導］從事木雕傳統鑿花工藝51年的木雕大師蔡楊吉，修復過10幾座古蹟老宅和廟宇，資深的木雕功夫，日前由新竹市文化局開辦無形文化資產傳統工藝保存薪傳班與種子教師培訓班，今天舉行成果發表，學員們都說，從事木雕雖苦且耗時，卻很療癒，希望能再開班，讓學員能進階學習。

今年63歲的木雕工藝大師蔡楊吉，師承漳州派國家藝師黃龜理，施作經驗豐富且技法熟練精湛，是傳統建築修護第一線工作者，有感現今傳統鑿花技術的同輩匠師逐漸凋零，年輕匠師已不多，才會希望藉此次傳習計畫讓木雕技藝傳承繼續延續下去。

文化局表示，木雕技藝採師徒制傳承，從事傳統木作51年的蔡楊吉，3年前開始，將建築傳統木雕鑿花技術的技藝、工法、口訣與運用，以3件代表作品做完整紀錄及出版傳習教案專輯，更完成教案網頁設計製作，去年更邀請曾俊豪，一起在竹市推動傳承教學計畫，今年「木雕薪傳班」招收4名有木雕基礎的學徒，由蔡楊吉和曾俊豪指導教授，如今圓滿結業。

此外，也開辦對傳統鑿花技術有興趣的種子教師培訓班，今天在文化局美的隧道展區舉行成果發表，也展現學員們的木雕成果，延續傳統木雕技藝。

蔡楊吉說，傳統木雕鑿花有其步驟和工法，透過此次研習課程，他能傳授畢生的技藝，希望這套傳統木雕工藝能延續下去，成為台灣的國寶國粹，歡迎來看看這群學生的木雕工藝成果展。

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