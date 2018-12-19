暖心耶誕節！台積電志工與心路身障寶貝齊做薑餅屋

2018-12-19 15:33

［記者洪美秀／新竹報導］台積電12B廠今天與新竹市芙洛麗大飯店結合，與心路基金會0到6歲35名身障寶貝齊做聖誕薑餅屋，參與的台積電員工陪伴身障寶貝用糖霜黏製薑餅屋，雖然心路寶貝動作緩慢、也常無法操作，卻讓這群身障幼童感受到耶誕氣氛，在歲末感恩的季節，也能感受到溫暖與祝福。

台積電12B廠廠長莊瑞萍說，台積電每年都會與社福團體舉辦愛心公益活動，這已是該廠連續五年與心路基金會合作，每年除會送給心路寶貝耶誕禮物，更透過台積電員工擔任一日志工，協助照顧心路寶貝，且為了解心路寶貝的狀況，會事先規劃場地及環境，讓志工與心路寶貝都能開心參與活動。

芙洛麗大飯店則提供場地與薑餅屋的材料，讓台積電志工陪心路寶貝製作薑餅屋，透過擠糖霜及黏薑餅屋方式，歡慶耶誕佳節，好幾個孩子看到糖果眼睛一亮，有的則把薑餅往嘴裏放，可愛天真的模樣，雖讓製作變慢，卻充滿歡樂聲。

新竹市兒童日間服務中心主任楊玉玲說，相較於一般孩子，身心障礙孩子常因其身心受限或環境的不友善，鮮少有參與活動的機會，孩子們都是第一次在飯店過耶誕節，這群心路身障寶貝有的是重度肢障，有的是自閉症兒，甚至還有的需裝鼻胃管或是要穿肢架固定裝，能到戶外參與耶誕活動，都很開心，也提前度過難忘的耶誕節。

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