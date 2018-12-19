酵母菌也需好光！高中生專題研究好光源

2018-12-19 15:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市曙光女中學生進行好光的專題研究，並與清大教授周卓煇OLED團隊合作，針對光源、光質和使用3C產品的光進行探討，校長姚麗英今天說，學校科學專題研究具成果，學生發現使用3C螢幕最好是採用黑底黃字，閱讀的台燈最好是橘白光，酵母菌最愛的是白熾燈色；這3項創新發現，經OPTIC研討會審核通過，已在交大台南校區發表。

曙光女中學生也針對「使用燭光OLED看書會不會看不清楚？」進行研究，學生發現使用燭光OLED看書，不僅不會看不清楚，更因光源柔和，能降低眼睛的疲勞感，學生透過實驗、投稿和發表，讓專題製作更完整。

清大材料系教授周卓煇說，這1年來，清大與曙光女中合作進行3項研究，都是跟「好光的尋找」有關，包括「紙質與色溫對於閱讀清晰度以及視網膜安全度的影響」、「電腦螢幕光色組合對瀏覽清晰度與健康之影響」、「光對酵母菌發酵作用的影響」；根據實驗結果，燭光OLED所釋放的橘白色光源，不僅不會影響閱讀的清晰度，更能有效保護人眼的視網膜。

姚麗英說，現代學子，考試多、課業壓力大，長期看書導致許多人近視度數激升，甚至是視網膜病變；為保護學生眼睛，這樣的研究成果，是值得被發表與推廣的。

曙光與清大攜手進行科學專題研究已邁入第3年，未來配合新課綱規劃，這樣的研究將成曙光多元課程中的特色課程之一。

學生也發現很多人認爲使用橘白的燭光看書會不清楚，但經研究，不管純白光、黃白光或橘白光，都不會影響閱讀的清晰度；但使用像燭光的橘白光源對眼睛保護更好，比市售富含藍光的台燈安全。

此外，現代人使用3C產品的時間很長，很易傷害眼睛及身體，學生發現瀏覽電腦螢幕時，呈現黑底黃字的版面更安全、更健康、更清晰，較典型的白底黑字護眼達11.5倍，也更易瀏覽。

學生同時也針對酵母菌需不需好光進行研究，由於酵母菌常被廣泛應用在食品生產及污水處理，也是製造生質酒精最純熟的方法，過去常將酵母菌培養在陰暗環境，但研究結果顯示，適當的照光環境，對酵母菌的發酵有顯著提升，相較無光多38%；不同於人體友善的橘白光，酵母菌則喜歡如傳統燈泡般的黃白光。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/