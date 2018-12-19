民代跑婚宴攤 蒐集新人謝卡送上祝福

2018-12-19 15:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民意代表都必須跑婚喪喜宴，有人會拿新人的謝卡，有人不拿，中市議員吳瓊華從擔任議員開始，為避免念錯新人名字 ，進場時都會先拿謝卡當小抄，但因謝卡有新人婚紗照，吳瓊華都會留下來，至今已累積快上千張，作為對新人的祝福。

由於每一位議員，為了讓選民留下記憶，都會跑婚喪喜慶的攤，有時好日子，一個晚上要跑好幾攤喜宴，而且還必須上台致詞祝福新人，但新人多半是選民的子女，民意代表多半不熟，因此每一個民代都有避免念錯名字的方法，而吳瓊華就是拿謝卡當作小抄。

吳瓊華表示，自己從擔任原台中縣議員開始，就有許多婚宴要跑，一天好幾場，很怕會念錯新人的名字，因此便在進場時，先拿新人的謝卡，當作小抄。

不過，因為新人的謝卡有新人的照片，吳瓊華表示，雖然不認識，但基於尊重，就把謝卡留下來，十多年來，謝卡已累積到近千張，非常驚人。

吳瓊華表示，由於從十多年前就開始保留謝卡，路上若遇到有人跟她打招呼，表示她曾參加他們的婚禮，曾上台祝福過他們，她都會回家再看看謝卡，有些記憶就會被喚起。

十多年來，有些新人不但已生子且孩子都長大，而從眾多謝卡觀察，可看到隨著時代的變化，新人的婚紗不再在乎傳統的禁忌，有人穿著黑色禮服，有人不在乎「先有後婚」，把小寶貝一起入婚紗照，還有人時空交錯，先生穿皇上的龍袍，太太穿露香肩的禮服，非常有趣。

吳瓊華表示，現在的年輕人觀念很新，如穿黑禮服，雖很多長輩非常不喜歡，但時代不一樣，也只能說，年輕人喜歡就好。

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