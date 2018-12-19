桃園山城紅花節登場 30場免費農村體驗、4場輕旅行

2018-12-19 15:01

［記者謝武雄／桃園報導］每年的耶誕節是聖誕紅銷售旺季，市府農業局結合復興區公所、農會舉辦「桃園山城紅花節」活動，其中23日在復興區三民里的丸山咖啡舉行點燈儀式，另外從23日到明年元月5日的4個週六、日將舉辦假日輕旅行，活動期間另有30場免費農村體驗，意者可於今天下午6點以後到「台七桃花園休閒農業區」報名。

市府農業局今天在綜合會議廳舉行記者會，副市長游建華致詞時指出，復興三民地區擁有大溪老茶廠、東興宮、基國派老教堂、蝙蝠洞等景觀及多元歷史人文資源，也是北台灣聖誕紅、繡球花、多肉植物、綠竹筍重要產地，由於是當地生產的聖誕紅是北台灣品質最好的聖誕紅，如今市府和公所、農會是連續第2年舉辦山城紅花節，希望能帶動三民地區觀光旅遊。

其中點燈儀式，除了大型聖誕樹，還有燈光秀與聖誕老公公，當天從下午1點起，在東興宮、三民天主堂、枕頭山魅力商圈設有臨時停車場及接駁專車，民眾可多加利用。

至於4場輕旅行是以農夫體驗為主，民眾可開車停放在東興宮，然後搭遊覽車展開一日遊活動，費用1000元、優待800元，活動含午餐、各種體驗及車資、保險；至於30場農村體驗，主要是華音山莊一日農夫、春耕有機農場採柑橘、瑞士鄉村水果醋製作、中興花園多肉盆栽組合等。

另活動期間每週六、日到台七桃花園休閒農業區，完成2個裝置藝術點打卡按讚，即可兌換聖誕小禮物，報名參加23日點燈活動前300名還有驚喜紀念品。

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