石虎現蹤飛鳳山 竹縣首見

2018-12-19 14:59

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣下屆芎林鄉長當選人黃正彪昨天接獲民眾通報飛鳳山有受傷的石虎，他隨即聯絡縣政府農業處帶回救治；農業處表示，獸醫判斷石虎右後肢疑遭捕獸夾夾傷，已轉送農委會特有生物研究保育中心治療。

「你說我們飛鳳山出現石虎，不會看錯吧？」黃正彪昨天上午接獲鄉親聯繫說在飛鳳山的山溝裡發現有石虎時，起初懷疑會不會是把野貓誤認為石虎，後來他再聯繫縣政府確認是罕見的保育類野生動物石虎後，感到相當振奮。

黃正彪說，石虎曾經遍佈全台灣的淺山環境，因為人類對於環境開發使得棲地減少與破碎化，如今只在幾個縣市出沒，新竹縣更是第一次發現，有石虎出沒的地方，表示那裡的土地和生態系是自然且健康的，他會持續在芎林推廣對環境友善的耕作方式，留給後代子孫一個美麗、永續的家園。

新竹縣政府農業處表示，目前國內的石虎主要棲地為苗栗縣，新竹縣之前從來沒有發現石虎的蹤跡，不知這隻受傷的石虎為什麼會單獨出現在飛鳳山。

農業處表示，昨天中午先把這隻受傷石虎送到新竹縣野生動物救傷中心六福村站進行初步治療，獸醫觀察這隻年輕的母石虎看起來還算有體力、反應也不錯，但右後腳腳掌疑似遭捕獸夾夾斷，下午再轉送到南投的特有生物研究保育中心做後續治療。

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