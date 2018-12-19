石榴國小帶著布袋戲作公益 ， 爆棚宜蘭傳藝中心。（石榴國小提供）

2018-12-19 14:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕帶著布袋戲去旅行已是石榴國小的特色之一，今年師生北漂到台北、宜蘭等地作公演及公益活動，所到之處均受到熱烈歡迎，也為雲林縣布袋戲文化的推展與傳承作出貢獻。

校長蔡正龍表示，在文化部及縣府文化處的協助下，石榴國小得以在台北市華山文創園區及宜蘭國立傳統藝術中心展演，學校希望藉由舞台展演，讓學生學會表達與分享，讓學童從活動實施過程中勇於表現自己，藉此增進自信心，亦能從中省思及回饋。

現場的觀眾們對於小朋友紮實的操偶技術及前、後場完美的表演都讚不絕口。在宜蘭藝術中心廟埕廣場的表演更是大爆棚，觀眾們對小朋友的掌聲久久不停，還有些觀眾會後留下來與小朋友合影，給小朋友最大的鼓勵。

學務主任王立安表示，今年學校安排的演出點有新北市新泰國小、台北市華山文創園區、衛福部宜蘭教養院、宜蘭國立傳統藝術中心及宜蘭蘭陽智能發展學苑。布袋戲文化的推廣，不僅是一種使命，也是一項傳承，同時也是個關懷、服務為活動，讓孩子在表演過程中展現關懷他人、感恩回饋的心、並以自己能力所及來付出加以服務他人，協助學生開展人文情懷。

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