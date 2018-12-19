借書175本 高市圖幸運讀者抽中日本來回機票

2018-12-19 14:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖年度借閱推廣活動「閱讀心四季」歲末進入尾聲，最後一季的抽獎活動，在耶誕節前夕送出年度最大獎日本大阪來回機票，由借閱175本的魏姓女讀者幸運抽中，還有借閱150本的邱姓女讀者抽中價值3萬多元的APPLE筆記型電腦。

高市圖表示，為了實際鼓勵善用圖書資源的讀者，年度借閱推廣活動從今年3月開跑，各獎項因應不同閱讀族群進行規劃，11月加碼抽獎也邀請年輕族群喜愛的Youtuber波特王（Potter King）進行抽獎，透過網路鏡頭，希望撩起更多讀者，走進圖書館享受閱讀。

以耶誕老公公造型出場參與抽獎活動的高市圖館長潘政儀表示，今年在高市圖總館暨各分館借書累計達到120本書即有抽獎機會，抽獎直播由三位年輕圖書館員擔任主持人，透過時下流行的直播製作成濃濃耶誕氣息影片，從符合抽獎資格的20450位讀者中，抽出98位幸運兒。

此次「閱讀心四季」 獎品包羅萬象，包括生活常見的空氣清淨機、飯店住宿券和超商禮券外，年度壓軸大獎日本大阪高雄來回機票也一併送出，完整得獎名單及領獎注意事項，可上高市圖官網查詢https://www.ksml.edu.tw/。

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