銀合歡危害土地 黃長榮文創化危機為轉機

2018-12-19 14:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕早期造林政策錯誤，日治時期引進毒性極強的銀合歡，由於銀合歡繁殖力相當強，幾乎占滿澎湖廢耕地，成為主政者頭痛問題，除了官方努力之外，嵵裡海龜守護者黃長榮也以文創方式，希望化危機為轉機，讓澎湖土地更為活化。

軍職退役的黃長榮，退休返鄉後，以一位熱愛鄉土喜歡攝影作畫的業餘創作者之姿，經常上傳嵵裡沙灘美景及在地風土民情，與旅居在外民眾分享，更因其敏銳觸角，也守護嵵裡沙攤海龜產卵棲地，成為澎湖知名的海龜守護者，希望讓更多人看見這世界最美麗的海灣，呼籲大家愛護海洋守護綠蠵龜守護我們的島。

由於綠蠵龜登岸產卵季節，通常在10月份進入尾聲，但守護沙灘的工作卻不能稍歇，因此黃注意到冬天澎湖被滿山遍野枯黃的銀合歡林，不僅無法融入美麗的澎湖景色，同時因廢耕地長滿了毒性強烈的銀合歡，也讓深愛的土地失去呼吸的機會，因此利用秋冬之際研發銀合歡文創，希望透過價值提升改善銀合歡問題。

黃取出銀合歡枝幹，經過簡單拋磨加工，讓銀合歡搖身一變成為海洋中各種魚類，由於銀合歡樹幹較白，文創品顏色系列也偏白，雖然有人建議可加工成為湯匙、筷子或是飯匙等實用價值商品，但黃認為銀合歡有毒性，盡量不要製作接觸口鼻的物品，作為裝飾欣賞用較為合宜；其實除了黃長榮以銀合歡製作飾品外，西嶼藝術家顏東星也製作銀合歡對章，相當受到歡迎。

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