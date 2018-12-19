南崁溪「血流成河」 桃市環保局要追查污染元兇

2018-12-19 13:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區新月橋周邊的南崁溪河段，今天上午被民眾目擊溪水變成紅褐色，讓網友氣得直罵：「環保大屠殺，血流成河，可惡！」桃園市政府環保局人員說，初判是染劑或顏料造成，已派員循上游追查污染源，一旦查獲將會重罰。

民眾說，今天上午行經陸光新城附近新月橋附近時，發現南崁溪的溪水呈紅褐色，陽光照射下，簡直就像「血流成河」，實在太扯了！

民眾將照片PO上網路臉書「龜山生活通」，引起網友公憤大罵可惡，也有網友感到惋惜：「可惜了！原本還看到這條河慢慢的變好、變漂亮了。」

市府環保局接獲通報，緊急派稽查人員前往調查，環保局人員說，抽檢的溪水明顯呈紅褐色，經檢測發現除了導電度1600偏高外，其餘項目都正常、也沒有金屬反應，初步研判是染劑或顏料流入南崁溪所造成的污染。

環保局稽查人員還循上游針對可能是污染源的工廠進行追查，環保局人員強調，查獲後，將依違反水污染防治法第7條「事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施，排放廢污水於地面水體者，應符合放流水標準」追究業者責任，最高可處2000萬元罰鍰，並通知限期改善，情節重大者還需停工或停業，甚至廢止工廠的水污染防治許可證。

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