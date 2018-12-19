蘭陽溪口現豬屍引聯想 宜防疫所送驗排除豬瘟致死

2018-12-19 14:22

首次上稿 13:34

更新時間 14:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕中國爆發非洲豬瘟，全台啟動防疫大作戰，有網友在臉書社團「宜蘭知識+」貼出一張照片，指五結清水沙灘附近發現一隻死豬屍體，發文的陳姓網友痛批「丟棄的飼主不知良心何在？」，有網友見狀聯想到中國豬瘟，擔心台灣淪陷。稍早防疫人員已解剖豬隻，採集肝臟、脾臟、肺臟、心臟等器官送驗，初步排除是非洲豬瘟致死。

動植物防疫所股長黃嘉鴻解釋，罹患非洲豬瘟的豬隻，死後全身都會呈現泛紅色，且脾臟會出現腫大等情形，但該隻死豬外觀並未出現紅腫，解剖後脾臟部分也未腫大，不符合非洲豬瘟特徵。

不過，為求慎重起見，防疫人員今緊急將檢體送往家畜所化驗，確認死豬詳細死因。至於剩餘部位，在現場密封後由防疫人員帶回動防所冰存。

由於近期宜蘭沿海開放捕捉鰻苗，過去傳出有人為了吸引鰻苗靠岸，在海中丟棄肉塊、死豬等誘餌；對此，捕苗近7年的張姓漁民則說，鰻苗靠岸時還在發育，只能以浮游生物當作食物，身體還無法消化其他食物，用動物屍體吸引鰻苗是「都市傳說」。

宜蘭縣府農業處畜產科長余瑋翎表示，若查證屬養豬場棄置海邊，可依照「廢棄物清理法」處6000元至300萬元罰金，目前宜蘭縣病死豬都採統一集運化製，委由專業廠商協助處理遺體，若有養豬場未依規定銷毀，可依「畜牧法」處15萬元以下罰金，

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