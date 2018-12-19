睽違6年 「無臉男」阿氏夜猴即將重出「江湖」

2018-12-19 13:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園熱帶雨林館正緊鑼密鼓籌備，即將開館！101年9月夜行動物館封閉拆除迄今，許多館內動物暫遷往不同區域照養，有些動物封館後暫居未開放遊客觀察的作業區域，隨著熱帶雨林館竣工，睽違6年不見的阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴、小懶猴等夜行性代表動物將重出「江湖」，準備與民眾見面。

園方指出，黑夜中的大眼精靈─阿氏夜猴，有雙漂亮的大眼睛，極佳的夜視能力，漆黑樹林裡，精準的捕獵到空中飛行的昆蟲。因為頭部外觀而被許多人暱稱為「無臉男」的阿氏夜猴，常會沿著藤蔓，在矮樹叢中找尋食物，甚至會做出令人驚奇的跳躍行為。

粗尾侏儒狐猴將養份以脂肪的形式儲存在尾巴裡，做為提供能量的來源，所以營養好的個體尾部也特別膨大。粗尾侏儒狐猴是在原生環境內唯一會休眠的靈長類動物，休眠狀態可長達6個月，在這段時間會慢慢消耗尾巴裡的脂肪，等待著下一個溫暖的季節來臨。

小懶猴看似體型小巧、動作緩慢，但手腳的抓握能力很強，可以長時間待在樹上，甚至用後腳倒掛樹稍的姿勢，來捕捉獵物。小懶猴分布在寮國、越南、柬埔寨，棲息地因長年戰爭遭到嚴重破壞外，也面臨被捕捉當寵物販售的威脅，目前已被IUCN自然生態保育聯盟列為Vulnerable易危的保育類動物。

園方表示，這些夜行性的小型靈長類動物通常白天休息、夜晚活動，還演化出類似的形態特徵：又大又圓的眼睛，讓牠們即便在昏暗環境裡，也能擁有絕佳的夜視能力。熱帶雨林新館中設置一條長廊隧道，模仿夜行性動物在黃昏至夜晚出沒活動的昏暗環境，提醒大家在未來開放參觀，輕聲細語、腳步放慢。

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