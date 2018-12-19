嘉市跨年晚會22組藝人輪番演出9.5小時 李千那陪倒數迎新年

2018-12-19 13:23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕迎接2019年，嘉義市政府31日下午3點起，在市立體育場舉辦「全嘉藝起來」跨年晚會，市文化局今天開記者會公布演出卡司，共邀請22組藝人、表演團體輪番上陣，連續9.5小時的演出，而壓軸的倒數時刻，由女藝人李千那陪民眾跨年、迎接新年元旦，市府也依循往年慣例，撒彩色紙花防制空污。

市文化局長林青萍表示，今年的跨年晚會特地邀請曾在嘉義生活的藝人返嘉演出，如唱跳歌手金志遙及台語歌手楊欣樺，雖目前分別在台北市、台南市打拚，但小時候都在嘉義市生活，這次返嘉演出如回家鄉一樣。

金志遙表示，他早年以偶像團體「POSTM3N」走紅，但因當兵導致演藝事業中斷，退伍後因沒有其他技能又沉迷網路遊戲，成了「靠爸族」，直到在父親所開的計程車上聽到自己唱的歌曲，才驚覺對不起父親，於是重新振作、再次返回螢光幕；今年4月父親過世，他與在嘉義市西市場開素食店的阿伯關係更加緊密，藉由參與跨年晚會演出機會，讓阿伯及在天上的父親能以他為榮。

市文化局表演藝術科長蔡志賢表示，因跨年活動經費約300萬元，運用有限資源，31日下午3點到6點由管嘉樂團、潘樹德國標舞團等打頭陣，晚間6點到9點有如婷舞蹈團、柏青哥、築夢者PK紐約街舞團體及九天民俗藝陣等，融合音樂、戲劇、舞蹈多元演出，晚間9點由藝人GINO、黃瑄主持跨年晚會，歌手許書豪、金志遙、董育君、楊欣樺、藝人嚴正嵐、李千那等壓軸演出。

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