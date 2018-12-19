白沙屯拱天宮21日點斗燈恐爆排隊潮 廟方擬對策

2018-12-19 13:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮將於12月21日（農曆11月15日）受理信眾點斗燈，但不少虔誠信眾上週末就前往排隊，不過拱天宮廟方也放置告示，20日上午8點才「正式排隊」，廟方昨天也指出，為了避免信眾在低溫下先排隊，廟方擔心信眾身體狀況，將研擬配套措施。

拱天宮總幹事陳春發說，也不能說信眾舉動不對，畢竟是對媽祖婆信仰的熱情，但夜半寒冷，加上排隊地方位於停車場，有車輛頻繁進出，擔心信眾身體狀況與安危。

陳春發說，廟方希望明年能研議管理辦法或配套措施，如何排隊登記效果較佳，避免提前幾天就排隊、擠破頭狀況。

白沙屯拱天宮信眾遍布全國，今年參與前往雲林縣北港進香信眾就突破10萬人，可謂是目前台灣最壯觀的進香急行軍。截至目前已經超過300名信眾排隊，有些人也以椅子、板凳註記姓名號碼，可見熱情。

陳春發說，廟方會安排香客大樓設立排隊處，並發放號碼牌，而廟方正式登記前一天晚上也會讓信眾在香客大樓等待，提供遮風避寒空間。

白沙屯拱天宮固定於每年農曆11月15日受理信眾點斗燈，可消災解厄並祈求全家平安，提供有文昌燈、觀音佛祖斗燈、天上聖母斗燈等。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/