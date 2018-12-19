關山鎮紅石溪紅了！整治後變打卡熱點

2018-12-19 13:06

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮紅石溪為卑南溪支流，也是關山環鎮自行車道一環，水利署第八河川局因防災需要，改建堤防，並結合自行車道、關山米等在地特色，不僅人車分流，在溪床上製作冠軍米固床工，成為在地居民運動好去處，亦獲行政院公共工程金質獎肯定。

紅石溪兩岸多為稻田，是關山米重要產區，紅石溪平時具有收納、調配農業灌溉水作用，卻因部分堤段堤防老舊、堤坡破損，4年前鳳凰颱風帶來的豪雨，掏刷民安橋堤段坡面基礎而破堤，八河局災後立即著手辦理該段堤防改建工程。

第八河川局表示，在民安段堤防用地取得後動工改建，考量該段堤防為關山環鎮自行車道一環，紅石溪又為灌溉關山米重要溪流，在防災功能外，更結合親水遊憩、環境生態等元素，固床工設計融入稻米意象，五粒稻米意象魚穴可供小魚躲藏，一旁的生態洩水道可供魚類洄游產卵，岸邊還有以大石塊打造塊丁壩群。

紅石溪堤防整建工程於今年9月完工，獲行政院公共工程金質獎肯定，在地居民也讚賞整治後的環境，「在這段堤防運動的民眾變多了。」「路變大、視野更寬闊，賞景好地方」部分居民反應，肯定八河局整治紅石溪時，盡量維持自然樣貌，只是固床工上的稻米意象魚穴，對魚類生態能發揮多少注意存疑，認為是觀光效益較大，「很好的拍照打卡點。」

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