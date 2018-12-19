伊藤潤二恐怖體驗展移師高雄 直探內心最深層的恐懼

2018-12-19 13:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年夏天，在台北狂飆恐懼、讓盛夏高溫頓時冷到骨子裡的「伊藤潤二恐怖體驗展」，本月29日起將移師高雄駁二，「恐懼鎮」、「告別市」雙主題鬼屋再現恐怖篇章，直探內心最深層的恐懼。

主辦單位指出，展覽取材自電視動畫《伊藤潤二驚選集》中12篇章精華，將動畫中的陰森場景如實還原，打造出雙館、雙主題；嶄新的鬼屋形式，重現伊藤潤二筆下恐怖世界觀，融合聽覺、觸覺、嗅覺、科技互動， 引領民眾深入黯黑恐懼根源，直探瘋狂戰慄之境。

A館「恐懼鎮」裡包含食人魔模特兒「淵小姐」、哀怨「蛞蝓少女」、被詛咒的貪婪者 「寒氣患者」，瀰漫著令人窒息的恐懼；B 館「告別市」裡則有詛咒不斷的 釘子少年「雙一」、不死不滅的美豔「富江」，彷彿煉獄使者的化身，邪氣逼人，在闇黑處伺機而動。

此外，在台北站擁有高人氣的眼球包子、富江肉乾、富江啤酒等限定版周邊，本次也會在高雄站販售，28日前在 ibon、udn、博客來、大人物等通路預購入場門票，即可獲得伊藤潤二的限定商品，包含瘟腥紅包組、伊藤老師簽名彩稿海報、造型徽章等， 粉絲們趕緊去搶購。

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