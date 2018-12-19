金車民調青少年自知 睡眠常不足、沉迷電玩嚴重

2018-12-19 13:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕金車文教基金會為了瞭解青少年學子校園生活樣貌，問卷調查全國3064份，讓學子勾選呈現，經統計顯示，7成學子自認曾因睡眠不足而不想上學，也有7成2學子認為沉迷電玩是青少年最嚴重的問題；學者分析，恐與情緒抒發找無出口有關。

金車調查顯示，整體僅28.1％認為校園很快樂，另20.4％認為校園很充實，但有37.8％認為學校課業壓力大，另有7.6％覺得很無趣、3.9％覺得很煩悶，甚至有1％覺得很害怕等，透露出學子對學校的看法。

問卷亦詢問學子不想上學的原因，有70.9％坦言是睡眠不足，其次則是50.3％的要考試；進一步深究其生活，與同學聊天的主要話題是個人生活53.7％，再其次的話題則是電玩遊戲43.5％；問卷最後也讓學子分析嚴重的青少年問題，最後有高達72.5％認定「沉迷電玩」是最嚴重的問題。

張老師基金會台北辦公室總幹事涂喜敏表示，孩子接觸3C產品的年齡越來越早，加上線上及數位學習推廣，使學子平時生活皆與3C碰觸，也隨著遊戲產業、社群軟體等提升，讓學子藉由遊戲、軟體等彼此交流甚至經營，但青少年面對同儕人際關係問題、與父母溝通不良、課業壓力沉重時，往往找不到出口抒發，便會沉迷線上遊戲，發生過度依賴、時間管理不當，進而影響生活作息的狀況。

金車文教基金會總幹事曾清芸認為，青少年使用手機社群、沉迷電玩嚴重，進而導致影響生活作息而晚睡，也因睡眠不足影響上課情緒，建議青少年控管學習時間、參與社團活動，從中學習人際互動與溝通尊重等。

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