設專班推銀髮長照 國軍高雄總醫院結盟中山大

2018-12-19 13:07

［記者黃旭磊／高雄報導］30多名醫護人員取得在職進修學位，國軍高雄總醫院與中山大學結盟跨入長照業務。

國軍高雄總醫院院長柯朝元、中山大學校長鄭英耀今天（19日）簽署學術交流暨產學合作備忘錄，將開設專班培育高階臨床醫事人才，並針對醫學、智慧銀髪長期照護研發技術，建置南台灣區域醫療產業鏈。

雙方過去2年合作33次國家或區域性醫學研究，主題涵蓋公共醫療政策、新藥開發、致病機轉及醫材研發，將於明年1月舉辦研究成果發表會，而簽約將朝醫療與長照整合打造全人照顧體系。

柯朝元說，在國防部軍醫局指導與支持下，院內約有30名在職同仁在中山大學進修或取得博碩士學位，醫院體系端可提供機構式照護、失智症照護中心、日照中心、預防及延緩失能照護等實習場域，與中山大合作培育長照人才。

鄭英耀指出，依據衛福部「全國國民長照需要調查」資料顯示，台灣「隱形失能」人數達131萬人，約有230萬工作人口為照顧失能家人影響工作，其中有13.3萬人離職、近18萬人選擇請假或減少工時，若長照失能，高齡化社會「社會將要共同承擔！」

中山大學表示，雖沒有醫學院，但在藥理及毒物學、化學、臨床醫學、植物及動物科學領域，皆進入全球頂尖學術指標查詢（Essential Science Indicators，簡稱ESI）資料庫中全球前1%之列，在技術移轉表現更為全國前五強，近年跨域整合頂尖特色研究和臨床醫學，並積極鏈結產業界。

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