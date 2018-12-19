2019台灣燈會暖身 十大遊程玩遍屏東

2018-12-19 13:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會在屏東，屏東縣政府今天（19日）起搶先推出十大精選遊程，邀請知名旅遊部落客肉魯及旅遊作家藍白拖帶路，路線遍及「屏東燈區」、「東港小鎮燈區」與「大鵬灣燈區」3大燈區，還有「落山風藝術季」、「四重溪溫泉季」與「屏東聖誕節」等3大節慶活動，涵蓋屏東境內86個精選景點，讓遊客在賞燈之餘也能細細品味屏東，深度體驗屏東之美。

台灣燈會30週年，將於明年2月19日至3月3日登場，屏東包山包海的十大遊程中，除了農漁村體驗，還有風土食味的美食饗宴、原住民與客家深度文化之旅、山海溫泉、海島風景、手做釀造等不同主題，搭配燈會豐富內容，提供民眾自駕或搭乘大眾運輸工具等不同選擇，同時和雄獅、燦星、東南與易遊網等多家旅行社合作，提供團體或自由行等多元遊程方案供民眾選擇。

因應國內外遊客到訪，屏東縣政府在旅遊服務品質上與屏東業者店家攜手打造友善環境空間，如親子哺育、交通接駁、外語友善、寵物友善與便利支付等，更進一步提升屏東旅遊環境，塑造量與質兼具的觀光服務，藉由2019台灣燈會帶領屏東觀光走向嶄新一頁。

屏縣府在此次整合十大遊程，搭配友善商家，希望旅人能跟著在地的緩慢腳步，深度走玩屏東。遊程相關資料可至屏東燈會官網頁面查詢，友善店家也同步持續招募中，歡迎屏東業者店家共襄盛舉。

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