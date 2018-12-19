街友宴將再次登場 刈包吉：宴請4天開600桌

2018-12-19 12:49

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市萬華區善心人士廖榮吉「刈包吉」一年一度的街友宴再次登場，這次舉辦日期為除夕前一天（2月3日）至大年初二（2月6日），舉辦地點為新北市土城區青和街高速公路下方涵洞，共宴請600桌。他表示，自己今年已79歲，應該還能再辦4年，因此仍在找有志之士接班。至於邀請對象，他說，都是在「結緣」，沒有設限誰來吃，「總統要來都可以來！」

廖榮吉提到，今年菜色有愛心麵無限量、鮮蝦、麻油雞等十多樣菜色，但他也提到今年經濟環境不好，募款狀況不佳，目前為止都是由他代墊，「有就吃好一點，沒有就吃差一點。」

另外，去年與廖榮吉合作，一起在街友宴提供音樂表演的音樂團隊張方寧在旁補充，今年街友宴將由音樂老師林建甫所領導的學生樂團及好樣樂團公益演出4天，現場演奏國台英日老歌曲。

而去年廖榮吉因為兒子反對他繼續舉辦街友宴，兩人起爭執，甚至鬧上社會新聞版面，對此廖沒有多談，僅說已把場地移到土城，「他不會跑到那裡去吧？」

廖榮吉談到，自己父親早逝，小時候只能吃得起豆腐渣及地瓜籤，後來開了印刷廠日子才過得比較好，覺得應該要回饋社會。他長年在萬華發送便當跟舉辦「街友宴」，從一開始請5桌，到最多曾經請過1千桌以上，往年都會有蝦子、豬腳及無限量的愛心麵，讓街友也能感受年夜飯。

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