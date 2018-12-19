藻油膠囊塑化劑超標 黃國昌批衛福部：只要求下架卻無罰則

2018-12-19 12:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年6月，北市衛生局針對銷售至好市多賣場的「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」稽查，檢出塑化劑DEHP 35.51ppm、超過指標值標準5ppm；立委黃國昌今天在立法院衛環委員會質詢時痛批衛福部，竟只要求業者下架、卻沒任何罰則。

黃國昌說，2011年塑化劑食安風暴爆發，之前他很愛喝某一款中標的運動飲料，但出包廠商統一企業在過程中不斷撒謊，但最後也沒有被懲罰，監察院也對相關單位糾正，但這麼多年過去了，又有塑化劑事件爆發，衛福部卻仍只要求業者下架，「非常可惡」。

藻油膠囊多是孕婦服用來作為懷孕期間補充營養用；黃國昌痛批，攝取太多塑化劑會影響內分泌，對胎兒極不好，可能導致性早熟，有很多媽媽和自救會不斷向他陳情，結果衛福部竟連有多少消費者已經吃了這商品都不知道，行政院食安辦公室對此也完全沒作為。

衛福部長陳時中說，目前針對塑化劑只有「降低食品中塑化劑之企業指引」可依照，因塑化劑跟環境背景值相關，目前也沒有強制罰則；陳時中也認為，業者刻意規避下架責任，先從一般藥妝店下架後再轉到大賣場來賣，「這是蓄意規避」。

陳時中說，會在一個月內對這起事件提出具體方案。

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