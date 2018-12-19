苗栗明年地價微漲0.59％ 「地王」連5年落在頭份

2018-12-19 12:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府通過明年公告土地現值，全縣微漲0.59%，「地王」寶座依舊留在頭份市，位於中正路兩側和平路、民族路間商業區，每坪約40.6萬元，連續5年冠居苗栗縣，更取代苗栗市曾有輝煌，也見證苗栗商業活絡區塊逐漸往北偏移的趨勢。

苗縣府地政處指出，原全縣劃設5832個地價區段，經年度作業檢討調整為5,907個地價區段，增加75個地價區段，期使地價區段範圍劃分更趨精緻合理。明年土地現值平均微漲0.59％，預計於108年1月1日依法公告。

最高區段地價仍維持在頭份市第140號地價區段，位於和平段，為中正路兩側，和平路與民族路間之商業區，公告土地現值1坪約40萬6仟元；全縣最低區段地價為泰安鄉高嶺段、加利段、班山段、能甲段、西勢段等5段位於雪霸國家公園區範圍內，公告現值為每平方公尺90元。

地政處表示，108年度地價調查買賣實例之蒐集期間自106年9月2日至107年9月1日止，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量較前期相當，然都市地區因整體生活機能較完善，房屋成交量雖減，但成交價格仍有支撐，且區內素地日趨減少，交易價格呈微幅上漲。

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