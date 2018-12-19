「五月天」演唱會22日起連唱10場 中市府規劃4條免費接駁車

2018-12-19 12:27

〔記者張菁雅／台中報導〕「五月天2019《人生無限公司》無限放大最終回」演唱會將於12月22日起，在台中洲際棒球場展開10場，台中市政府規劃4條免費市區接駁車前往現場，並在洲際棒球場附近實施交通管制及規劃停車空間，同時協調台中市公車業者加開班次及延後收班，協助歌迷順利到場及離場。

市府表示，在高鐵台中站、台鐵台中站、台鐵潭子站及近朝馬轉運站的秋紅谷站，共設置4條免費市區接駁車，活動日當天下午2時開始接駁，除高鐵台中站接駁車配合高鐵末班車而運輸至晚上10時外，其餘3條免費接駁車皆是輸運至散場完畢止，搭乘高鐵、台鐵或國道客運抵達台中的歌迷，可多加利用轉搭前往活動現場。

除免費市區接駁車外，另可搭乘台中市公車12路、58路、71路及127路公車至洲際棒球場，其中12路及58路配合活動延後收班及加開班次，10場演唱會中，一般場延後收班至晚上10時30分（發車後至洲際棒球場行車時間約30至40分鐘），31日跨年場則各加開2至3班。市府建議歌迷可下載「台中公車」APP查詢掌握班車動態。

市府指出，活動當天四平路（環中路至昌平路段）、崇德十九路（崇德路至昌平路段）及洲際路（四平路至昌平路段）為管制區，禁止一般車輛通行及停車，以疏導洲際棒球場周邊交通。一般場管制時間為下午2時至24時，31日跨年場管制時間為下午4時至隔日凌晨2時，請開車前往的歌迷配合管制時間預先規劃行駛路線。

開車前往的民眾，市府也在洲際棒球場周邊規劃停車場，分別位於環中路上及崇德十九路上，如停車場額滿時，則開放洲際棒球場東側路邊停車。

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