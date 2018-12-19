暖冬補助遭質疑懲罰好學生 交部爆：原先討論並未排除

2018-12-19 12:29

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕原有宜花東高屏暖冬方案成功刺激國人出遊，交通部觀光局昨加碼宣布擴大國旅暖冬方案，一口氣擴及全台19縣市，卻唯獨排住宿率高的台北、桃園和新竹市，引起3地業者抗議。觀光局旅宿組長湯文琪表示，觀光局有預算上限的考量，強調是將資源放在需要關注的學生身上，絕不是在懲罰好學生，但交通部次長祈文中今天在立院爆出，原先討論方案其實未排除這3市。

擴大國旅暖冬方案除原先的宜花東高屏，又新增14縣市，國人自由行每房住宿可補助1000元，30歲以下青年族和60歲以上樂齡族可加碼補助到1500元，預計明年元旦上路，但台北、桃園和新竹市不適用。觀光局表示因這3市近3年住宿率都超過5成，因此不予補助，遭業者批評是變相在懲罰好學生。

不過，交通部次長祁文中今天在立院表示，原先討論的多個方案中其實並未排除這3市，但自己昨天下午都在桃機公司開會，會將業界意見轉達觀光局。

觀光局旅宿組長湯文琪表示，當初有多個方案再討論，但考量到預算問題，認為應該將有限資源放在更需要幫助的縣市，而近3年全台觀光旅館、一般旅館和民宿的平均住宿率為47%，因此決定將在平均以下的縣市納入補助。

對於業者批評是變相懲罰好學生，湯文琪也表示，這絕對不是在懲罰好學生，而是班上有些學生需要關注，老師也會花比較多的資源在他身上，觀光局希望能把資源給需要的縣市，至於業者的聲音觀光局也能理解。

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