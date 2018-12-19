農業「無人機」業者 與雲科大簽產學合作

2018-12-19 12:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕農業「無人機」產業遠景看好，雲禾農業科技看好未來市場，今天與雲林科技大學簽下產學合作協議，初期有10台無人機投入田間作業，從事噴灑藥劑及肥料，省時又省成本，未來用創新科技管理所生產的稻米，也將以「雲禾米」品牌對外銷售。

雲林科技大學於2001年成立「雲端農業服務中心」，2007年成立「智慧農業園區研究中心」，培育高階農業人才，導入無人植保機，開發雲端農場管理系統，整合物聯網傳感器等智慧農業技術，訓練年輕人投入農業，解決台灣農業缺工及食安問題。

雲禾農業科技董事長陳國周表示，台灣缺工問題嚴重，目前全國領有噴農業證照的專業人員僅300人，其中包括同時領有無人機執照的50到60人，由無人機取代人力已是未來趨勢。

陳國周也表示，同樣一公頃農地噴灑農業，無人機只需一機一人，15分鐘就能完成工作，但人力需4人一個小時，同樣一公頃的工作面積，人力成本約2500元，但無人機只要2000元，而且無人機因噴藥時有旋風效應，藥劑能均衡灑在葉片、葉背及土地上，所以用藥量較少，一般人工噴藥3次，無人機只需兩次，甚至二期稻作實地運作中，人工噴4次藥，但無人機只需兩次。

陳國周強調，無人機每台成本50萬元，目前機隊有10台，未來大量生產後，成本還會下降。今年已有1000公頃一、二期稻作實地操作的成功經驗。

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