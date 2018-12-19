少女漫畫師轉行陶藝家 獨門「睡前燒」做陶

2018-12-19 12:07

〔記者邱書昱／新北報導〕少女漫畫師轉行陶藝家，新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至明年1月27日止，展出陶藝家葉信泓的個展「陸上行舟─阿咧創作展」，展出的72件作品，使用獨門睡覺前才燒的「睡前燒」技法，葉信泓笑說，幽默、想像力、玩具是構成三要素。

陶藝家葉信泓大學主修水墨畫，曾當過少女漫畫師並以插畫家筆名「阿咧」走紅，源源不絕的靈感從平面轉戰立體創作，他認為陶土是最能實現想像力的媒材，投入陶藝創作至今超過12年，獨有的作品風格不但成功擄獲大眾的心，連知名藝人黃子佼和林志玲等人都有收藏他的陶作。

有著水墨畫基礎的葉信泓，作品上釉不單只是一種顏色，而會使用多層次的堆疊來達到暈染效果。作品以浴缸、馬桶為船身的《尚達號》裝上許多隻腳，讓大船上岸之後可以移動，暗喻忙碌的生活要緩慢進行，葉信泓介紹，尚達號又叫上大號，它前進的能源是便便，只要便便是健康的，就會勇往直前，「所以我們不能挑食。」

另一件作品《地球觀察員》則是一組具機械風的創作，不但可拆卸，葉信泓還會把花枝頭當頭套表演；而縮小版的《花枝亂站》取自花枝亂顫諧音，取名與作品同樣討喜。

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