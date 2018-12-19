高市鼓山國小111歲 學童聯手推「好鄰‧聚Neighbor Good」當生日禮

2018-12-19 12:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市鼓山國小一至五年級共10個班級學童，合力畫出心中的哈瑪星、做為獻給今年已滿111歲鼓山國小的生日賀禮，集結學童創作與手繪哈瑪星美感地圖的「好鄰‧聚Neighbor Good」主題展，即日起在登山街35哈瑪星再生基地展出，邀請市民欣賞作品中的童趣與美麗。

高市都市發展局指出，日治時代的鼓山國小，原屬於專供日本子弟就讀的貴族學校，至今創校已111年，今年校慶，學校邀請登山35再生基地共同參與，透過珍貴史料的展出，讓學童及在地居民共同回顧哈瑪星發展歷程。

都發局表示，以在地文史為觸媒，引發學童參與社區事務的興趣，登山35再生基地與學校合作策劃一系列創意課程，無論是運用大自然隨手可得的素材或生活用品、創作心中期望的「家」，或是動手製作傳統童玩「翻身板」、最後繪製出能夠搭配哈瑪星街區走讀活動的社區地圖，都讓學童玩興大發、意猶未盡。

都發局長王啟川強調，與鼓山國小的合作是登山35再生基地與在地社區連結的擴大，希望藉此讓孩童深入瞭解哈瑪星歷史，進而產生文化認同，期待未來為社區公眾事務參與注入新動能。

「好鄰‧聚Neighbor Good」主題展邀請大家前往欣賞，登山35每週二至週日，上午9:30~下午17:30開放，相關資訊可搜尋「登山35哈瑪星再生基地」臉書。

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