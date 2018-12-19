別害我吃不到滷肉飯！ 非洲豬瘟防疫網友「提點子」

2018-12-19 12:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為嚇阻旅客自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入台，政府加強把關防疫，自18日起實施違規重罰，將第1次初犯罰款從原5萬元提高至20萬元，在「公共政策網路參與平台」也有網友提點子，建議第1次就重罰100萬元，甚至建議禁止入境，附議支持的網友留言，只給1張罰單，根本不痛不癢，也有人KUSO留言「別害我吃不到滷肉飯」！

政府防堵非洲豬瘟疫情，由於目前查獲攔檢的違規案件來自中國疫區最多，早在14、15日就有網友在國家發展委員會架設的「公共政策網路參與平台」，提議「攜帶中國肉品加重罰則」第1次罰100萬，第2次有期徒刑3年以上不得易科罰金；甚至還有網友提議「禁止攜帶肉品的非本國籍旅客入境」。這2案於17日通過檢核進入附議階段。

提點子的網友表示，台灣肉畜業及台灣人健康經不起考驗，必須第1次就祭出重罰，避免有心人士攜帶肉品入境，保護台灣人的健康，同時也保護台灣肉畜業。

提案人也指出，多數旅客仍存僥倖心理，查獲應該直接禁止入境，我國豬隻產業禁不起再一次的被中國疫情傷害，再加上我國豬隻產業努力近20年，好不容易即將從口蹄疫區除名，在防疫上應該用最嚴格態度面對為妥。

支持附議的網友留言「很好的提案，人民的聲音幫政府作為有力的後盾，但需要多宣傳」、「此事影響重大，應加強各管道宣導及罰則，阻絕所謂不知情的狀況甚至藉口」。

也有網友表示，若他們可以當場繳清罰單，當然就可以入境，不然只給他一張罰單，根本不痛不癢，無法達成喝止效果。還有人說「別害我吃不到滷肉飯！」

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