江宜樺開庭請假卻到台大演講 學生決突襲要求道歉

行政院前院長江宜樺昨晚受邀到台灣大學政治系演講遭學生包圍抗議。（取自網路）

行政院前院長江宜樺昨晚受邀到台灣大學政治系演講遭學生包圍抗議。（取自網路）

2018-12-19 12:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨晚台灣大學邀請前行政院長江宜樺演講，卻遭台大學生包圍抗議，痛斥「院長下令、警察打人」等，不少民眾不懂為何仍要抗議，而抗議學生中有人因323行政院佔領行動遭追訴，昨法院開庭卻仍舊不見江宜樺，導致學生決定突襲演講現場，只希望能聽到時任院長卻引發流血鎮壓的江宜樺一句道歉。

台大政治系以「政治哲學能改變世界嗎？」舉辦系列演講，邀請江宜樺回母校分享，但演講訊息最初公布時，就已引發網友質疑，活動也一度因報名人數超過預期而改教室，也改為限政治系、國發所、公事所等學生可參與，不料其實參與學生不少是要向江宜樺提出質疑。

反課綱學生游騰傑昨也在台大現場拿出手機直播，他臉書否認策畫昨晚抗議，但認為應該討論的是「江宜樺」，提到2014年的323行政院佔領行動，當時是太陽花學運抗議政府強行通過與中國的服務貿易協定，後來在行政院佔領時遭遇警方驅離，過程中學生、民眾有174人受傷、數人被打得頭破血流，「不要打人」是那晚卑微的訴求，但至今仍找不到打人警察是誰，被打的人一一被判刑，下令驅離的江宜樺不出庭，直言：「為何我們要抗議江宜樺？因為他還沒給社會大眾一個交代」。

而台大前學生議長周安履被媒體指為昨抗議的「帶頭大哥」，周也澄清自己並非主謀，會報名該場活動，是純粹很想知道江宜樺跟台大學生如何對話，且太陽花發生時期自己還是高三，正準備升學；昨抗議發生時，自己只是拿出手機直播。

而台大城鄉所學生許哲榕昨在抗議現場指出，自己是323行政院佔領活動中的被告，但江宜樺卻屢次開庭不到，昨也是開庭日，江宜樺依舊跟法院請假，但晚上卻出現在台大的演講活動，因此才決定到場抗議。

抗議現場透過學生手機直播，在被學生包圍的情況下，有抗議學生針對佔領事件，逼問江宜樺，給其5秒只想聽一句道歉，但江宜樺沉默不語，倒數結束後，部分學生因江的態度依舊而落淚。

該活動最初在網路宣傳時，一度傳出江宜樺是由台大教授邀請，但最後由政治系系學會出面承辦，而台大政治系學會也在臉書發出聲明，表示演講7點開始、7點25分因意外中斷，未能保持秩序及安全而抱歉，也表示昨講座不僅是系友分享，也希望建立溝通的機會與平台，並理解自己受到社會資源幫助，今後將持續努力扮演溝通角色。

台大上午也發出聲明，表示歡迎並尊重各種不同意見進行交流，但應理性並不阻撓他人意見表達，自主自由前提下，校方會適度維持秩序，保護參與者的權益並維護師生安全的態度不變，確保台大理性的互動空間。

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