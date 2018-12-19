江宜樺開庭請假卻到台大演講 學生決突襲要求道歉

2018-12-19 12:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨晚台灣大學邀請前行政院長江宜樺演講，卻遭台大學生包圍抗議，痛斥「院長下令、警察打人」等，不少民眾不懂為何仍要抗議，而抗議學生中有人因323行政院佔領行動遭追訴，昨法院開庭卻仍舊不見江宜樺，導致學生決定突襲演講現場，只希望能聽到時任院長卻引發流血鎮壓的江宜樺一句道歉。

台大政治系以「政治哲學能改變世界嗎？」舉辦系列演講，邀請江宜樺回母校分享，但演講訊息最初公布時，就已引發網友質疑，活動也一度因報名人數超過預期而改教室，也改為限政治系、國發所、公事所等學生可參與，不料其實參與學生不少是要向江宜樺提出質疑。

反課綱學生游騰傑昨也在台大現場拿出手機直播，他臉書否認策畫昨晚抗議，但認為應該討論的是「江宜樺」，提到2014年的323行政院佔領行動，當時是太陽花學運抗議政府強行通過與中國的服務貿易協定，後來在行政院佔領時遭遇警方驅離，過程中學生、民眾有174人受傷、數人被打得頭破血流，「不要打人」是那晚卑微的訴求，但至今仍找不到打人警察是誰，被打的人一一被判刑，下令驅離的江宜樺不出庭，直言：「為何我們要抗議江宜樺？因為他還沒給社會大眾一個交代」。

而台大前學生議長周安履被媒體指為昨抗議的「帶頭大哥」，周也澄清自己並非主謀，會報名該場活動，是純粹很想知道江宜樺跟台大學生如何對話，且太陽花發生時期自己還是高三，正準備升學；昨抗議發生時，自己只是拿出手機直播。

而台大城鄉所學生許哲榕昨在抗議現場指出，自己是323行政院佔領活動中的被告，但江宜樺卻屢次開庭不到，昨也是開庭日，江宜樺依舊跟法院請假，但晚上卻出現在台大的演講活動，因此才決定到場抗議。

抗議現場透過學生手機直播，在被學生包圍的情況下，有抗議學生針對佔領事件，逼問江宜樺，給其5秒只想聽一句道歉，但江宜樺沉默不語，倒數結束後，部分學生因江的態度依舊而落淚。

該活動最初在網路宣傳時，一度傳出江宜樺是由台大教授邀請，但最後由政治系系學會出面承辦，而台大政治系學會也在臉書發出聲明，表示演講7點開始、7點25分因意外中斷，未能保持秩序及安全而抱歉，也表示昨講座不僅是系友分享，也希望建立溝通的機會與平台，並理解自己受到社會資源幫助，今後將持續努力扮演溝通角色。

台大上午也發出聲明，表示歡迎並尊重各種不同意見進行交流，但應理性並不阻撓他人意見表達，自主自由前提下，校方會適度維持秩序，保護參與者的權益並維護師生安全的態度不變，確保台大理性的互動空間。

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