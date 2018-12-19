新北引進「公路醫生」將南下高雄示範

2018-12-19 11:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕為強化道路修復品質，新北市政府引進新型機具「熱再生修補車」，俗稱「公路醫生」，採就地加熱再生瀝青的方式，進行路面養護。新北市長朱立倫說，高雄市府已和新北市府聯繫，預計1月份工務局同仁將南下進行觀摩示範活動，希望將來推廣至全台各地。

新北市養護工程處處長馮兆麟表示，傳統的道路養護作業多採用銑刨重鋪的方式修復，不僅工程耗時長，動員機具、人力也耗費大量時間與物力，且施工過程會產生大量的瀝青刨除廢料，連帶出現粉塵、廢氣、噪音污染與影響交通等環境問題。

馮兆麟說明，「熱再生修補車」是一款技術先進、多功能的瀝青路面修補車，採就地加熱方式，像「熨斗」般先整燙既有路面12至15分鐘，加溫達120度，使原有路面軟化，再把上層舊的瀝青刨除，重新拌入新的熱料後壓實再利用，其優點除了環保、節省成本與作業時間外，對交通衝擊小、低噪音，減少民怨，且道路品質可維持較長時間，適用於局部坑洞修補。

朱立倫指出，路平一直是民眾重視、也是抱怨最多的問題，過去各種道路銑鋪方式都要經過一層一層像貼膏藥般，最後再刨除重新整鋪，運用「熱再生修補車」的技術為「All in one」（多功能合一），提升施工效率，且修復後經過測試品質良好，道路沒有任何高低差與縫隙，又能持續很長一段時間，以原本舊料加上新料實施道路養護工作，符合環保概念，這是新北市的首創政策。

朱立倫說，高雄市政府已經跟新北市政府聯繫，1月份養工處的同仁將南下進行示範觀摩活動，希望將來道路養護的新技術運用到台灣各地。

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