要設「超跑條款」訂賠償上限？ 正反方意見大不同

2018-12-19 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕新北市20歲林姓男子開車送貨，不慎撞上路邊的4輛超跑，維修費恐破千萬。對此有金融界人士在臉書發起連署，認為台灣應該制定「超跑條款」，設定非刻意碰撞汽車賠償上限。對此有律師表示，修法沒必要，並舉例若撞到高收入人士，「賠償要不要設上限呢」？

金融界人士張晉源在臉書表示，貧富差距變大，天價超跑增加，一般人擦撞到生活就會陷入困境，他擔心台灣會變成「台灣會變成有錢橫衝直撞，沒錢滾到旁邊去的鬼地方」，認為「有錢開超貴的車不該成為其他人的恐懼」，提倡「超跑條款」，設定非刻意碰撞汽車賠償上限。這番言論也引來國民黨前政策會執行長蔡正元支持，並稱「超過部分保險公司和超跑自行吸收」。

對此律師林智群持反對意見，他在臉書表示， 這是「投保超額保險就可以避免的法律風險」，沒必要修法，此外，民法賠償法理是完全賠償，沒有不合理之處，若修法實務上很難操作，「無收入名下沒財產的人開破發財車，緊跟著超跑，你說是誰要緊張？」

林智群進一步指出，照這樣的邏輯，高收入人士走在路上若被撞，是否也要設賠償上限？他總結，法律影響的層面很廣，若將新的規定放在其他案件，可能產生不合理的結果，而且此案已有制度消彌法律風險，不需要動輒修法。

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